В отложенном матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Лидс» не сумел переиграть в гостевом матче «Манчестер Юнайтед», гости вели с преимуществом в два мяча, но растратили его. Один из мячей гостей забил Вильфрид Ньонто, которому на данный момент 19 лет и 95 дней.

Ньонто стал самым юным автором мяча в Премьер-лиге на «Олд Траффорде» с 2001 года, когда Джермейн Дефо забил за лондонский «Вест Хэм» в возрасте 19 лет 62 лет.

Любопытно, что свой следующей матч в чемпионате «Лидс» проведет снова против «Манчестер Юнайтед», но уже на своем поле, и это случится уже послезавтра, 11 февраля.