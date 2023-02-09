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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ньонто - самый молодой автор гола на «Олд Траффорде» с 2001 года

09 Февраля 2023 • 03:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:2
Лидс
окончен

В отложенном матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Лидс» не сумел переиграть в гостевом матче «Манчестер Юнайтед», гости вели с преимуществом в два мяча, но растратили его. Один из мячей гостей забил Вильфрид Ньонто, которому на данный момент 19 лет и 95 дней.

Ньонто стал самым юным автором мяча в Премьер-лиге на «Олд Траффорде» с 2001 года, когда Джермейн Дефо забил за лондонский «Вест Хэм» в возрасте 19 лет 62 лет.

Любопытно, что свой следующей матч в чемпионате «Лидс» проведет снова против «Манчестер Юнайтед», но уже на своем поле, и это случится уже послезавтра, 11 февраля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Вильфрид Ньонто
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