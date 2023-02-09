«МЮ» пропускает больше 2 голов в среднем за матч, когда Каземиро не играет, с ним – меньше 1

Статистика подтверждает важность полузащитника Каземиро для «Манчестер Юнайтед».

В матчах Премьер-лиги, когда бразилец выходил в стартовом составе, «красные дьяволы» набрали в среднем 2,3 очка и пропустили всего 0,7 голов, в то время как без него цифры куда менее приятные – 1,4 очка и 2,1 пропущенных гола в среднем за игру, отмечает Opta. Сегодня коллектив Эрика тен Хага не сумел одолеть «Лидс» в родных стенах (2:2) без 30-летнего опорника, уступая по ходу матча со счётом 0:2.

Напомним, что Каземиро пропускал сегодняшнюю встречу из-за трёхматчевой дисквалификации, наложенной на него после прямого удаления в поединке с «Кристал Пэлас».