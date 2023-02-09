Ударный камбэк Санчо и автогол Варана: «Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2 в матче против «Лидса»

«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» сошлись в рамках перенесённого матча 8-го тура.

Четвёртый подряд домашний матч проводил «Манчестер Юнайтед», на нём и завершивший свою победную серию. «Арсенал» завершил ударный отрезок команды Эрика тен Хага на 12-м матче, к «Лидсу» манкуниацы подошли с четырьмя победами подряд. Правда, в последнем победном матче против «Кристал Пэлас» был удалён Каземиро, играющий важнейшую роль в команде тен Хага. Кроме бразильца пропускали игру с «Лидсом» Эриксен, Марсьяль, Антони и ван де Бек.

А началась эта самая игра с холодного душа для «дьяволов». Бруну потерял мяч в центре поля, «Лидс» раскрутил быструю атаку через фланг Бэмфорда, Патрик остроумно покатил чуть назад, а набежавший Ньонто пробил в касание – 0:1. Шла пятидесятая секунда матча, проверка гола на легитимность даже заняла больше времени. «МЮ» опешил, не сразу навалился на ворота Мелье.

Сначала у «Лидса» появились кадровые проблемы: две вынужденные замены в первом тайме – Синистерра и Стрёйк, а затем стали возникать моменты. Просто супершанс получил Гарначо, пробивший с угла вратарской после прострела Бруну Фернандеша. Обязан был забивать Алехандро, но пальнул мимо ворот. Далее аргентинец исправился, создав момент для другого португальца.

Гарначо обострил одной передачей, выведя Далота на ворота под небольшим углом. Диогу обыграл вратаря, затем убрал Коха и пробил по пустым воротам, но с «ленточки» уже вынес мяч Вебер. Следующий опаснейший удар по воротам Мелье нанёс Забитцер. Плотно пальнул Марсель с линии штрафной площади, попал под перекладину, но тут уже «Лидс» выручил голкипер. Просто ворох моментов загубил «Манчестер Юнайтед», и был наказан собственным защитником.

После неудачного углового «Лидса» хозяева отбились, но потеряли мяч при выходе из обороны. Ньонто сыграл на Саммервиля, тот прострелил в ногу Рафаэлю Варану, завершившему голевую атаку гостей – 0:2. И только после этого «МЮ» наконец начал забивать. Оживил интригу Рэшфорд. На исходе часа игрового времени Маркус в блестящем прыжке замкнул кросс Далота, оформив классический британский гол – 1:2.

Через четыре минут штанга спасла «дьяволов» после удара Эронсона, а ещё через четыре минуты «Юнайтед» отыгрался. Джейдон Санчо с чужой штрафной площади разыграл длинную «стенку» с Шоу и корявенько пробил, но всё-таки переиграл Мелье – 2:2. В концовке матча «Манчестер Юнайтед» устроил настоящий навал, пару раз создавал настоящую панику во вратарской «Лидса», но в этой суматохе гости устояли. С 0:2 ушли «дьяволы», но вряд ли довольны – победная серия прервалась.