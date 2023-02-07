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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг объяснил опоздание на пресс-конференцию

07 Февраля 2023 • 17:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
08.02 23:00

Во вторник главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступил перед журналистами в преддверии матча Премьер-лиги. Нидерландский специалист опоздал на пресс-конференцию, и один из журналистов предложил его оштрафовать.

«Я хочу извиниться за опоздание. У меня была процедура получения визы, и возникла техническая проблема. Так что давайте без штрафов. Я не мог с этим ничего поделать», - рассказал тен Хаг.

В среду, 8 февраля, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Лидса». Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИДС
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