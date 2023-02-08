Тен Хаг: «Моя цель – построить в «МЮ» долгосрочный проект»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о планах на будущее.

Журналисты часто спрашивают нидерландского рулевого о летних трансферных целях, однако тот предпочитает смотреть на ситуацию глубже: «Моя цель в «Манчестер Юнайтед» – построить долгосрочный проект, а не добиться всего за один год. У нас есть и летние планы, и долгосрочные цели. Мы должны смотреть на два-три трансферных окна вперёд, но нужно понимать, что ситуация быстро меняется, и планы, возможно, придётся пересматривать», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого «красных дьяволов», занявшего свой пост перед началом сезона 2022/23.