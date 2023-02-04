«МЮ» планирует избавиться от шести игроков после завершения сезона

«Манчестер Юнайтед» проведёт чистку состава в летнее трансферное окно.

Наставник Эрик тен Хаг хотел бы значительно обновить команду перед новой кампанией. По информации журналиста Стива Бэйтса, в клубе уже составили список игроков, которых планируется выставить на продажу в летний трансферный период: в числе таковых фигурируют Гарри Магуайр, Скотт Мактоминай, Антони Марсьяль, Данни ван де Бек, Эрик Байи и Алекс Теллес. На вырученные средства «красные дьяволы» смогут подписать футболистов, соответствующих запросам главного тренера.

Одной из основных целей «Манчестер Юнайтед» на лето считается нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, оценённый в 100 млн евро.