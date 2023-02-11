Хынмин: «Лестер» использовал каждый свой шанс»

В матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги чувствительную неудачу потерпел «Тоттенхэм» - команда Антонио Конте была по всем статьям бита «Лестером», 1:4. События матча прокомментировал корейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин, он считает, что начала его команда, что называется, за здравие...

- Мы начали игру очень хорошо, создавали шансы. Но при счете 1:1 мы быстро получили второй гол, и после этого игра стала много сложнее. «Лестер» использовал практически каждый свой шанс. Очень разочаровывающий результат, - цитирует слова корейского нападающего BBC Sport.