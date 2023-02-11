«Лестер» разгромно обыграл «Тоттенхэм»

«Лестер» и «Тоттенхэм» привычно выдали результативный матч. При этом его счет может показаться неожиданным - ещё недавно застрявшие в зоне вылета «лисы» устроили разгром претенденту на место в Лиге чемпионов. Родриго Бентанкур забил достаточно быстрый гол, на что соперник ответил сразу тремя меткими ударами до перерыва (Нампали Менди, Джеймс Мэддисон и Келечи Ихеаначо). Харви Барнс на 81-й минуте поставил точку - 4:1.

«Лестер» уже 13-й, соперник - в очке от четвертой строчки.