«Лестер» разгромно обыграл «Тоттенхэм»

«Лестер» и «Тоттенхэм» привычно выдали результативный матч. При этом его счет может показаться неожиданным - ещё недавно застрявшие в зоне вылета «лисы» устроили разгром претенденту на место в Лиге чемпионов. Родриго Бентанкур забил достаточно быстрый гол, на что соперник ответил сразу тремя меткими ударами до перерыва (Нампали Менди, Джеймс Мэддисон и Келечи Ихеаначо). Харви Барнс на 81-й минуте поставил точку - 4:1.
«Лестер» уже 13-й, соперник - в очке от четвертой строчки.
Протокол игры
|14'Бентанкур Родриго (0:1)
|(1:1) Менди Нампали23'
|(2:1) Мэддисон Джеймс25'
|(3:1) Ихеаначо Келечи45'
|(4:1) Барнс Харви81'
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Суттар Гарри 75' •Фас Ваут 12' •Кристиансен Виктор•Менди Нампали 69' (Ндиди Уилфред ( 69' ) •Дьюсбери-Холл Кирнан 59' •Тете 77' (Прат Деннис ( 77' ) •Мэддисон Джеймс 40' 88' (Рикарду Перейра II ( 88' ) •Барнс Харви 66' •Ихеаначо Келечи 77' (Варди Джейми ( 77' )
Форстер Фрейзер•Танганга Джафет 76' (Санчес Давинсон ( 76' ) •Дайер Эрик 55' •Дэвис Бен•Порро Педро 75' (Эмерсон Жуниор ( 75' ) •Перишич Иван 75' (Ришарлисон ( 75' ) •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Бентанкур Родриго 4' 65' (Сарр Пап Матар ( 65' ) •Кулушевски Деян 79' (Данджума Арно ( 79' ) •Хын-Мин Сон•Кейн Гарри
Запасные: Ленгле Клеман•Скипп Оливер•Лукас Моура•Остин Брендон
Сегодня. Стадион "Кинг Пауэр " (Лестер).
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