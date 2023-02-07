Экс-игрок сборной Англии: «Холанн забивал бы меньше Кейна, если бы выступал за «Тоттенхэм»

Бывший английский футболист Джейми Реднапп считает, что Эрлинг Холанн не был бы столь результативен, выступая за «Тоттенхэм».

Именно форвард «Манчестер Сити» возглавляет текущий список бомбардиров Английской премьер-лиги с 25 голами в 20 матчах. В активе лидера «шпор» Гарри Кейна, занимающего вторую строчку, 17 забитых мячей в 22 поединках.

«Я думаю, что Холанн точно не забивал бы так же много, как Кейн, если бы выступал в «Тоттенхэме» в этом сезоне», – цитирует FootballTalk бывшего полузащитника сборной Англии.

В недавнем матче «шпор» против «горожан» (1:0) Гарри Кейн стал автором единственного гола, а Эрлинг Холанн ни разу не пробил по воротам.