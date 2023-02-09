Антонио Конте вернулся к работе в «Тоттенхэме». Пресс-служба лондонского клуба опубликовала фотографию итальянского специалиста с тренировки.

«С возвращением, босс», - так подписана фотография.

Напомним, что Антонио Конте перенёс операцию по удалению желчного пузыря после того, как у итальянца выявили холецистит. Тренер «Тоттенхэма» пропустил последний матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити», в котором лондонцы победили со счётом 1:0.

Ближайший матч «Тоттенхэм» проведёт 11 февраля – против «Лестера» на выезде. На текущий момент «шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.