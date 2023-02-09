«Тоттенхэм» не хочет продавать Кейна конкурентам в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вряд ли следующим летом окажется в другой команде из Английской премьер-лиги. По информации от журналистки Мелиссы Реди, «шпоры» не заинтересованы в том, чтобы продавать своего воспитанника конкурентам.

Напомним, летом 2024 года у Кейна заканчивается контракт, что создаёт для «Тоттенхэма» соблазн продать игрока, чтобы не потерять через сезон бесплатно. Кейн хочет остаться в Премьер-лиге, чтобы в будущем побить рекорд Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром в истории турнира. Однако, такой сценарий возможен лишь в 2024 году, если Кейн не продлит контракт и уйдёт свободным агентом.