Бент назвал идеальный клуб для Кейна

Бывший английский форвард Даррен Бент назвал идеальный для нападающего «Тоттенхэма» клуб. Таких оказалось два – это «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Вообще меня поразит, если он покинет «Тоттенхэм», однако я считаю, что в этом случае ему лучше продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «Челси». Уверен, что в «Челси» из-за соперничества двух клубов Кейна точно не продадут, имеет смысл продать его в «МЮ», - цитирует Бента talkSPORT.

Харри Кейн к своим 30 годам до сих пор играет в «Тоттенхэме» и так и не выиграл за свою карьеру ни одного ценного трофея со «шпорами». Не так давно он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.