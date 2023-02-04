«Лестер» не мог победить в АПЛ пять матчей кряду

Английский «Лестер» прервал чёрную серию и одержал победу в АПЛ впервые за пять матчей. Буквально несколько минут назад подопечные Брендана Роджерса на выезде уверенно обыграли «Астон Виллу» Унаи Эмери – 4:2. Победить в чемпионате Англии «лисы» не могли аж с 12 ноября прошлого года – именно в тот день этот клуб одержал победу над лондонским «Вест Хэмом» на выезде.

После той успешной игры, состоявшейся ещё до чемпионата мира в Катаре, «лисы» проиграли «Ньюкаслу», «Ливерпулю», «Фулхэму», клубу «Ноттингем Форрест» и сыграли вничью с «Брайтоном».

После победы «Лестер» занимает 13 место в АПЛ, «Астон Вилла» - на 11-й строчке.