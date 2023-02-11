Ассистент Конте: «Мэддисон – отличный игрок, он нам нравится»

Кристиан Стеллини, работающий ассистентом Антонио Конте в «Тоттенхэме», поделился мнением о футболисте «Лестера» Джеймсе Мэддисоне.

26-летний полузащитник неоднократно был связан с возможным переходом в стан «шпор», и перед встречей с «Лестером» Стеллини ответил на вопрос об англичанине: «Нам нравится Мэддисон как игрок. Он выделяется рядом игровых навыков – например, подачами в штрафную, умением исполнять стандарты, ударом. Нам нужно позаботиться, чтобы он не смог проявить себя в матче с нами. Сейчас он выступает за «Лестер», и мы изучаем его как игрока соперников», – приводит MailSport слова Стеллини.

Встреча «Лестера» с «Тоттенхэмом» состоится 11 февраля в 18:00 по московскому времени.