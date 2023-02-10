Кейта хочет покинуть «Ливерпуль», но при этом остаться в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. По информации от Liverpool Echo, гвинеец намерен покинуть свою нынешнюю команду в конце сезона на правах аренды, но при этом остаться в Английской премьер-лиге.

Интерес к Кейта сохраняет другой топ-клуб из туманного альбионе в лице лондонского «Тоттенхэма», который не прочь бесплатно пополнить свои ряды хавбеком перед стартом нового сезона.

В нынешнем сезоне Кейта провёл за «Ливерпуль» всего 6 поединков в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.