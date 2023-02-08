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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн: Легенда футбола или раздутый пузырь

08 Февраля 2023 • 09:52 Комментировать
Лестер
...
Тоттенхэм
11.02 18:00

Гарри Кейн на выходных стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма». Кроме того, он уже третий в списке лучших голеадоров в истории Премьер-лиги, при этом у форварда нет ни одного трофея. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о карьере Кейна.

Гарри Кейн вошёл в историю «Тоттенхэма». Мяч в ворота «Манчестер Сити» стал для него 267-м в футболке «шпор». Это лучший результат в истории клуба. Кейн по этому показателю обошёл Джимми Гривза, который выступал за «Тоттенхэм» с 1961 по 1970 год. Это, конечно, результат легендарный. Кроме того, Кейн забил 200-й гол в рамках Английской премьер-лиги. Он сейчас третий в истории бомбардир турнира. При этом Уэйна Руни (у него 208 мячей) нападающий «шпор» может обойти  уже в этом сезоне. До результата Ширера (260 точных ударов) чуть дальше, но цель вполне реальная. Вот только делает ли это Кейна великим игроком?

В настоящий момент у форварда «Тоттенхэма» нет ни одного выигранного трофея. Каких-то мелких наград у Кейна полно, но вот больших побед нет. Тот же Гривз дважды выиграл Кубок Англии, дважды Суперкубок страны и ещё был победителем Кубка обладателей кубков УЕФА. Ещё он стал чемпионом мира. Кейн на это может ответить лишь проигранными финалами Евро-2020, Кубка Лиги (дважды) и Лиги чемпионов.

В некотором роде Кейн повторяет судьбу Алана Ширера – большого нападающего, который забивал пачками. Однако у него один трофей всё же был – победа в Премьер-лиге в сезоне-1994/95. Ширер так и считается многими игроком хорошим, но отнюдь не великим. Думается, если кто-то захочет назвать десятку лучших нападающих рубежа тысячелетия, экс-форвард «Ньюкасла» в неё если и попадёт, то точно не в числе первых.

В футболе слишком важен результат, причём не индивидуальный, а командный. Зачем все эти сотни голов, если на выходе нет ни одного трофея? Если в решающий момент «Тоттенхэм» отпускает «Лестер» к чемпионству, если проигрывается финал Лиги чемпионов? Вот у Варди нет сумасшедших цифр по голам, но его точно не забудут – как человека, приведшего скромный клуб к победе в Премьер-лиге. Вот в такой истории чувствуется налёт легендарности.

У Кейна ещё есть время и возможности побеждать. В июле ему исполнится 30 лет, по нынешним меркам это далеко не ветеранский возраст. Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года, так что ближайшее трансферное окно – идеальное время, чтобы уйти. Интерес к Кейну велик. Сообщается, что его хочет «Манчестер Юнайтед», который строит новую команду и на глазах прогрессирует. Есть интерес от «Баварии», которая и вовсе может побороться за победу в Лиге чемпионов.

Вопрос в том, чего хочет сам Кейн. Он воспитанник «Тоттенхэма», где провёл почти всю карьеру. Форварду хочется выиграть трофей с родным клубом. Реально ли это? «Тоттенхэм» в последние годы переживал разные моменты, но, кажется, сейчас сбавил. Всерьёз никто не считает «шпор» претендентом на чемпионство, не говоря уж о победе в Премьер-лиге. Клуб не готов покупать топ-игроков для таких задач, пытаясь просто держаться на уровне.

Говоря про «Тоттенхэм», все постоянно используют известную цитату из фильма «Залечь на дно в Брюгге». Прямо сейчас она идеально описывает карьеру Кейна. Однако у форварда есть все варианты всё же добраться до вершин. Иначе он останется легендой «Тоттенхэма», любимцем и кумиром своих болельщиков, но не более. Он даже не станет лучшим игроком в истории клуба.

Роман Андреев

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Тоттенхэм Гарри Кейн
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