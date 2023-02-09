​Хавбек «Тоттенхэма» Биссума ляжет под нож

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума в пятницу перенесёт операцию. Об этом рассказывает пресс-служба лондонского клуба. Лечь под нож малийскому футболисту придётся из-за стрессового перелома лодыжки.

«Тоттенхэм» не называет сроки восстановления Биссума. Указано лишь то, что сроки будут определены после хирургического вмешательства.

Ив Биссума перебрался в «Тоттенхэм» из «Брайтона» летом прошлого гола. С тех пор 26-летний полузащитник провёл 25 матчей. Результативными действиями Биссиума не отмечался.

Ближайший матч Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт 11 февраля – против «Лестера» на выезде.