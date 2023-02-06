Ширер: «Я не буду против, если Кейн побьёт мой рекорд»

Экс-нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался о достижении форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, забившего в матче 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0) свой 200-й гол в рамках этого турнира. Напомним, что рекордсменом по числу голов в чемпионатах Англии на сегодняшний день является именно Ширер, на счету которого 260 забитых мячей.

«Я не буду против, если Кейн побьёт мой рекорд. Если он останется в такой же форме и будет продолжать выступать в этой стране, тогда сделает это. Он играет как великие бомбардиры», — цитирует Ширера официальный сайт АПЛ.

Напомним, за основную команду «Тоттенхэма» Кейн выступает с 2011 года. В текущем сезоне 29-летний форвард провёл в составе «шпор» 30 матчей, забил 19 голов и трижды ассистировал своим партнёрам.