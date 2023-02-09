Лапорта: «Дембеле знает, что мы любим его»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил выступления Усмана Дембеле в нынешнем сезоне. Напомним, на счету француза 5 голов и 5 ассистов в чемпионате Испании.

«Мы очень счастливы выступлениями Усмана Дембеле в нынешнем сезоне. Нам нужно обсудить с ним ситуацию с контрактом, который заканчивается в июне 2024 года. Дембеле знает, что мы любим его. Также он знает, что будет очень важной частью команды в ближайшем будущем», – заявил Лапорта на пресс-конференции.

В данный момент Дембеле залечивает травму и сможет вернуться в строй лишь минимум через 5 недель. Своё повреждение Усман получив недавнем выездном матче с «Жироной» в Ла Лиге.