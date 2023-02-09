Лапорта: «Надеюсь, «Манчестер Сити» сможет справиться с проблемами»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал разбирательства Английской премьер-лиги по отношению к «Манчестер Сити». Напомним, «горожан» обвиняют в нарушении правил финансового фэйр-плея с 2008 по 2018 год. В качестве санкций с команды Хосепа Гвардиолы могут снять очки в турнирной таблице или же вовсе исключить из Премьер-лиги.

«Разбирательства в отношении «Манчестер Сити»? Я не знаю никаких деталей, но надеюсь, что мои друзья из этого клуба держат ситуацию под контролем и смогут справиться с проблемами», – заявил Лапорта на пресс-конференции.

Напомним, в «Манчестер Сити» уже 7 лет работает бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола.