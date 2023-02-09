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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» перезапускают Суперлигу

09 Февраля 2023 • 13:02 Комментировать (1)
Ювентус
...
Фиорентина
12.02 20:00

Три европейских гранда решили перезапустить проект под названием Суперлига, который после скандала в 2021 году так и не состоялся. По информации от The Telegraph, инициаторами соревнования являются «Реал» Мадрид, «Барселона» и «Ювентус».

В этот раз организаторы турнира предлагают другой формат. Участвовать в соревновании могут 60-80 команд, которые будут располагаться в четырёх разных дивизионах. Постоянное членство в Суперлиге теперь отменено, а каждому клубу будет гарантировано минимум 14 матчей за сезон в турнире.

Напомним, идея создания Суперлиги принадлежит президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Барселона Суперлига Европы
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Комментарии (1)
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One Live
09 Февраля 2023 в 14:06
Юве бы в начале игру наладил бы! А то Монцу обыграть не могут, но при этом о суперлиге все говорят!
Барсу это тоже касается, в ЛЧ из группы два сезона подряд выйти не могут))
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