«Реал», «Барселона» и «Ювентус» перезапускают Суперлигу

Три европейских гранда решили перезапустить проект под названием Суперлига, который после скандала в 2021 году так и не состоялся. По информации от The Telegraph, инициаторами соревнования являются «Реал» Мадрид, «Барселона» и «Ювентус».

В этот раз организаторы турнира предлагают другой формат. Участвовать в соревновании могут 60-80 команд, которые будут располагаться в четырёх разных дивизионах. Постоянное членство в Суперлиге теперь отменено, а каждому клубу будет гарантировано минимум 14 матчей за сезон в турнире.

Напомним, идея создания Суперлиги принадлежит президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу.