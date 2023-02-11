Морено может пропустить матч с «Барселоной»

Нападающий «Вильярреала» Херард Морено рискует пропустить матч против «Барселоны» в рамках следующего тура чемпионата Испании. По информации от Mundo Deportivo, футболист чувствует дискомфорт в мышцах.

Если верить источнику, тренерский штаб «жёлтой субмарины» в последний момент примет решение насчёт того, включать ли футболиста в заявку на матч против «Барселоны».

В нынешнем сезоне Морено отметился пятью голами и двумя результативными передачами в чемпионате Испании. 30-летний форвард проводит уже пятый сезон за «Вильярреал» после перехода из «Эспаньола» летом 2018 года.