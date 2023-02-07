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Романо: «МЮ» уже два года следит за Фати»

07 Февраля 2023 • 23:11 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
12.02 17:00

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Испанская пресса неоднократно сообщала о возможном уходе 20-летнего футболиста предстоящим летом и заинтересованности в трансфере со стороны «Манчестер Юнайтед». Сведения подтверждает инсайдер Фабрицио Романо: по его словам, Фати уже два года находится в списке интересов «красных дьяволов». Способности испанца высоко оцениваются английским грандом, и в случае запроса от Эрика тен Хага клуб может заняться оформлением сделки после завершения сезона.

В активе Ансу Фати шесть забитых мячей и три ассиста в 31 матче текущей кампании. Стоимость форварда оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро.

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Барселона Манчестер Юнайтед Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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