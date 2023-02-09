«Зениту» нужно отпустить Ренана в «Реал», считает Хомуха

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе защитника «Зенита» Роберта Ренана в «Реал».

По информации СМИ, мадридский клуб предложит «сине-бело-голубым» 40 миллионов евро за 19-летнего бразильца.

«Нужно учитывать, что предложение от «Реала» поступает не каждый день. У Ренана не будет мотивации играть за «Зенит», если петербуржцы откажут испанской команде. Продажа игрока в мадридский «Реал» — это статусный трансфер. Ренана надо отпускать», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Напомним, защитник пополнил состав «Зенита» в январе, перебравшись из «Коринтианса» на правах свободного агента. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ренана в два миллиона евро.