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«Зениту» нужно отпустить Ренана в «Реал», считает Хомуха

09 Февраля 2023 • 17:22 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
12.02 23:00

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе защитника «Зенита» Роберта Ренана в «Реал».

По информации СМИ, мадридский клуб предложит «сине-бело-голубым» 40 миллионов евро за 19-летнего бразильца.

«Нужно учитывать, что предложение от «Реала» поступает не каждый день. У Ренана не будет мотивации играть за «Зенит», если петербуржцы откажут испанской команде. Продажа игрока в мадридский «Реал» — это статусный трансфер. Ренана надо отпускать», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Напомним, защитник пополнил состав «Зенита» в январе, перебравшись из «Коринтианса» на правах свободного агента. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ренана в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зенит Калуга Дмитрий Хомуха Роберт Ренан
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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