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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» уже повторила свой рекорд по количеству минимальных побед за сезон

13 Февраля 2023 • 03:50 Комментировать
Вильярреал
0:1
Барселона
окончен

В матче двадцать первого тура чемпионата Испании «Барселона» благодаря голу Педри переиграла в гостях «Вильярреал». Таким образом, каталонский гранд одержал уже седьмую победу с минимальным счетом в текущем сезоне - при том, что позади лишь двадцать один  тур.

Семь побед с минимальным счетом стали повторением предыдущего рекорда «Барселоны», который был установлен сперва в сезоне 1995/1996, а затем повторен в следующем сезоне.

Но, что примечательно, это были как раз два сезона, в ходе которых в Примере играли 22 команды - и каталонцы в том сезоне сыграли не привычные 38 матчей в чемпионате, а все 42.  

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Барселона Вильярреал
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