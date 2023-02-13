«Барселона» уже повторила свой рекорд по количеству минимальных побед за сезон

В матче двадцать первого тура чемпионата Испании «Барселона» благодаря голу Педри переиграла в гостях «Вильярреал». Таким образом, каталонский гранд одержал уже седьмую победу с минимальным счетом в текущем сезоне - при том, что позади лишь двадцать один тур.

Семь побед с минимальным счетом стали повторением предыдущего рекорда «Барселоны», который был установлен сперва в сезоне 1995/1996, а затем повторен в следующем сезоне.

Но, что примечательно, это были как раз два сезона, в ходе которых в Примере играли 22 команды - и каталонцы в том сезоне сыграли не привычные 38 матчей в чемпионате, а все 42.