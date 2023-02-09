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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» предложит Бускетсу новый контракт, но со значительным сокращением зарплаты

09 Февраля 2023 • 11:24 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
12.02 23:00

Каталонская «Барселона» готова предложить своему полузащитнику Серхио Бускетсу новый контракт. По информации от Mundo Deportivo, условия обновлённого соглашения будут значительно отличаться от тех, что были раньше.

В данный момент Бускетс зарабатывает в «Барселоне» 37 миллионов евро в год. Так как команда не может позволить себе подобные расходы из-за финансовых проблем в будущем, игроку предложили пойти на значительное понижение зарплаты.

Пока неизвестно, согласится ли Бускетс подписывать новый контракт. Как и сообщалось ранее, у полузащитника также есть вариант с продолжением карьеры в МЛС, где его ждёт «Интер» Майами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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