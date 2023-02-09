«Барселона» предложит Бускетсу новый контракт, но со значительным сокращением зарплаты

Каталонская «Барселона» готова предложить своему полузащитнику Серхио Бускетсу новый контракт. По информации от Mundo Deportivo, условия обновлённого соглашения будут значительно отличаться от тех, что были раньше.

В данный момент Бускетс зарабатывает в «Барселоне» 37 миллионов евро в год. Так как команда не может позволить себе подобные расходы из-за финансовых проблем в будущем, игроку предложили пойти на значительное понижение зарплаты.

Пока неизвестно, согласится ли Бускетс подписывать новый контракт. Как и сообщалось ранее, у полузащитника также есть вариант с продолжением карьеры в МЛС, где его ждёт «Интер» Майами.