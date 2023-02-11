Бальде: «Было сложно два года подряд вылетать из Лиги чемпионов на групповой стадии»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде до сих пор разочарован тем, что его команда не смогла выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов и второй год подряд вылетела с турнира на стадии группового этапа. Напомним, «сине-гранатовым» в группе противостояли такие команды, как миланский «Интер», мюнхенская «Бавария» и «Виктория» Пльзень.

«Было сложно два года подряд вылетать из Лиги чемпионов на групповой стадии. Это самый престижный клубный турнир. Теперь нам нужно сконцентрироваться и выиграть Лигу Европы», – сказал Бальде в интервью Mundo Deportivo.

В 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед», который под руководством Эрика тен Хага сейчас занимает третье место в чемпионате Англии.