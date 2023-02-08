Вратарь Пенья не покинет «Барселону»

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья не покинет испанский клуб нынешней зимой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 23-летнего футболиста намерен арендовать «Галатасарай». Однако, по информации Романо, предложение турецкого клуба было отклонено каталонцами.

Действующий контракт Пеньи с «Барселоной» рассчитан до следующего лета. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 4 миллиона евро. В текущем сезоне голкипер провёл в составе «сине-гранатовых» три игры, пропустив пять голов и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

После 20 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 53 набранных очка.