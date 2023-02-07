Роналдиньо — о Рафинье: «Он хороший игрок, я знал его, ещё когда он был ребёнком»

Экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением о вингере «сине-гранатовых» Рафинье, который в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:0) отметился голом и результативной передачей.

«Он отличный игрок. Я хорошо знал его с тех пор, когда он был ребёнком. Убеждён, с этого момента дела у Рафиньи в «Барселоне» пойдут хорошо», — цитирует Роналдиньо Sport.es.

Напомним, что Рафинья перешёл в «Барселону» летом прошлого года из английского «Лидса» за 58 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец провёл в составе «сине-гранатовых» 29 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.