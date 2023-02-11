Хави отреагировал на скандальные слова брата Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал недавние заявления Матиаса Месси.

Брат Лионеля Месси обвинил президента «Барселоны» Жоана Лапорту и болельщиков клуба в недостаточном уважении к Лионелю, добавив, что до начала профессиональной карьеры аргентинского нападающего «сине-гранатовые» были в тени мадридского «Реала». Позднее Матиас принёс свои извинения.

«Все мы иногда ошибаемся, – комментирует слова брата Месси рулевой «Барселоны». – Я всегда готов извиниться первым, когда допускаю ошибки. Сейчас это сделал Матиас Месси, и мы не должны придавать большое значение данной ситуации», – сказал на пресс-конференции Хави Эрнандес.