«Реал» надеется привлечь Беллингема с помощью результатов в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» продолжает вести борьбу за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Marca, в руководстве «королевского клуба» надеются, что победа на клубном чемпионате мира и успешные выступления в Лиге чемпионов смогут убедить 19-летнего англичанина перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, на следующей неделе мадридский «Реал» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов встретится с «Ливерпулем», который является главным конкурентом «королевского клуба» в борьбе за Беллингема.

Джуд пока не определился со своим будущим. Полузащитник в нынешнем сезоне записал на свой счёт по 4 гола и ассиста в немецкой Бундеслиге.