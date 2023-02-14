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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» надеется привлечь Беллингема с помощью результатов в Лиге чемпионов

14 Февраля 2023 • 11:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
1 1.20 X 6.80 2 15.00
15.02 23:00

Мадридский «Реал» продолжает вести борьбу за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Marca, в руководстве «королевского клуба» надеются, что победа на клубном чемпионате мира и успешные выступления в Лиге чемпионов смогут убедить 19-летнего англичанина перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, на следующей неделе мадридский «Реал» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов встретится с «Ливерпулем», который является главным конкурентом «королевского клуба» в борьбе за Беллингема.

Джуд пока не определился со своим будущим. Полузащитник в нынешнем сезоне записал на свой счёт по 4 гола и ассиста в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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