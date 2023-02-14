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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус чувствует себя комфортней, когда Камавинга играет левого защитника

14 Февраля 2023 • 10:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
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15.02 23:00

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор комфортно чувствует себя на поле, когда рядом с ним на фланге играет Эдуардо Камавинга. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Напомним, Камавинга в последнее время был вынужден играть на левом фланге обороны, так как основные игроки этой позиции в лице Ферлана Менди и Давида Алабы страдали от травм. Эдуардо также успел сыграть фуллбека на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Франции.

Камавинга номинально является центральным полузащитником. В нынешнем сезоне 20-летний футболист провёл 20 матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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