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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бутрагеньо: «Бензема — пример для общества»

07 Февраля 2023 • 10:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о нападающем мадридской команды Кариме Бензема.

Бутрагеньо признался, что для него честь иметь в команде такого игрока, как Бензема, который является примером для всех, кто любит футбол.

«Для меня честь иметь в команде игрока такого класса и ценностей. Очень важно, чтобы спортсмены старались быть примером для общества, а Бензема таковым является», — цитирует Бутрагеньо Marca.

Напомним, что Бензема защищает цвета «Реала» с 2009 года. В прошлом году французский форвард удостоился самой престижной индивидуальной награды мирового футбола «Золотой мяч».

В текущем сезоне 35-летний футболист провёл в составе «сливочных» 21 матч, забив 13 голов и отдав три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Эмилио Бутрагеньо
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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