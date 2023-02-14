У Крооса гастроэнтерит, Тони не сыграет в завтрашнем матче с «Эльче»

У полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса диагностировали гастроэнтерит. По информации от журналиста Хосе Луиса Санчеса, по этой причине немец не тренировался сегодня с командой Карло Анчелотти.

Таким образом, Кроос пропустит завтрашний поединок чемпионата Испании против «Эльче», который состоится на «Сантьяго Бернабеу». Дальнейшие сроки восстановления хавбека пока неизвестны.

Напомним, в конце сезона Кроос может стать свободным агентом, так как у него истекает контракт с «королевским клубом». Ранее ходили слухи, что Тони попросил время до июня, чтобы принять решение по своему будущему.