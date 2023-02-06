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Чемпионат Испании. Ла Лига

Без Бензема и Куртуа: «Реал» опубликовал заявку на клубный чемпионат мира

06 Февраля 2023 • 23:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Мадридский «Реал» опубликовал заявку на клубный чемпионат мира. В ней не нашлось места двум лидерам «сливочных» - Кариму Бензема и Тибо Куртуа. Всего «королевский клуб отправит в столицу Марокко город Рабат 22-х игроков.

Вратари: Лунин, Лопес, Каньисарес;

Защитники: Алаба, Карвахаль, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Мартин, Аррибас;

Нападающие: Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Диас;

Ранее стало известно, что Бензема и Куртуа из-за травм пропустят полуфинальный матч турнира против египетского клуба «Аль-Ахли» из Каира, но ещё могут сыграть в финале турнира, если мадридский клуб туда попадёт. Дата полуфинальной встречи - 8 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Клубный Чемпионат Мира Тибо Куртуа
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