Без Бензема и Куртуа: «Реал» опубликовал заявку на клубный чемпионат мира

Мадридский «Реал» опубликовал заявку на клубный чемпионат мира. В ней не нашлось места двум лидерам «сливочных» - Кариму Бензема и Тибо Куртуа. Всего «королевский клуб отправит в столицу Марокко город Рабат 22-х игроков.

Вратари: Лунин, Лопес, Каньисарес;

Защитники: Алаба, Карвахаль, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Мартин, Аррибас;

Нападающие: Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Диас;

Ранее стало известно, что Бензема и Куртуа из-за травм пропустят полуфинальный матч турнира против египетского клуба «Аль-Ахли» из Каира, но ещё могут сыграть в финале турнира, если мадридский клуб туда попадёт. Дата полуфинальной встречи - 8 февраля.