Алехандро Бальде назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом в карьере

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде вспомнил дуэль с полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

19-летний латераль пополнил ряды первой команды «сине-гранатовых» перед началом нынешнего сезона, сходу сумев вытеснить из основы опытного Жорди Альбу.

«Самый трудный оппонент, которому я когда-либо противостоял? Думаю, это Феде Вальверде, – рассказывает Бальде, цитируемый изданием Sport. – В нашем первом матче c «Реалом», когда я появился на поле, мне пришлось страдать, играя против него», – заявил юный футболист, записавший на свой счёт четыре голевые передачи в 26 поединках за «Барселону» в нынешнем сезоне.