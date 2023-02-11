Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен продолжать выступления в Английской премьер-лиге.

29-летний футболист, недавно ставший рекордсменом всех времён по количеству голов за «шпор», связан с возможным переходом в мюнхенскую «Баварию» и мадридский «Реал», однако не планирует покидать Англию, докладывает Football Insider. Форвард намерен продолжить выступления на родине, а в случае ухода из «Тоттенхэма» предпочтёт перейти в другой клуб Премьер-лиги.

Главным претендентом на Гарри Кейна среди представителей АПЛ считается «Манчестер Юнайтед». Ранее в СМИ сообщалось, что «Тоттенхэм» не намерен продавать свою звезду конкурентам по чемпионату.