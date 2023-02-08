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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стали известны условия нового контракта, который «Реал» предложил Асенсио

08 Февраля 2023 • 11:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио всё ещё может продлить контракт со своей командой. Журналист Фабрицио Романо раскрыл подробности условий нового соглашения, которое «королевский клуб» недавно предложил своему хавбеку.

По информации от источника, «Реал» предлагает Асенсио контракт до 2027 года с зарплатой в размере 4,5-4,8 миллионов евро за сезон. Сообщается, что Марко и его агент в данный момент склоняются к тому, чтобы отклонить предложение. Футболист хотел бы зарабатывать 6 миллионов евро в год.

Напомним, Асенсио в конце сезона может стать свободным агентом. Тем не менее, руководство «Реала» хотело бы сохранить футболиста в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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