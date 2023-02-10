Анчелотти: «Не можем дождаться завтрашнего финала»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала клубного чемпионата мира, где его команда встретится с «Аль-Хилялем».

«Не можем дождаться завтрашнего финала. Мы должны наслаждаться игрой и сохранять голод к победе. «Аль-Хиляль» – очень хорошая команда. У них есть очень талантливые и в то же время опытные игроки. Мы испытываем большое уважение к этой команде», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, финал клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и «Аль-Хилялем» состоится завтра в 22:00 по московскому времени. В случае победы, «королевский клуб» выиграет свой пятый подобный трофей с 2015 года.