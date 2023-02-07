Будущее Крооса решится в ближайшее время

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос скоро примет решение относительно своего будущего.

33-летний футболист выбирает между завершением игровой карьеры и продлением контракта с «Реалом» ещё на один год. Рулевой «сливочных» Карло Анчелотти недавно заявил, что не знает, чем завершатся переговоры немецкого хавбека с клубом. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, ситуация прояснится совсем скоро – ключевыми для определения дальнейшей судьбы игрока станут ближайшие недели.

Действующее соглашение Тони Крооса с «Реалом» истекает в июне. В текущем сезоне он отыграл за мадридцев 28 матчей, записав на свой счёт два забитых мяча и четыре голевых паса.