Анчелотти: «Камавинга был хорош на позиции левого защитника, но сейчас вернулись другие игроки»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступления полузащитника Эдуардо Камавинга на позиции левого фуллбека. Напомним, 20-летний француз проводит свой второй сезон на «Сантьяго Бернабеу» после перехода из «Ренна» летом 2021 года.

«Камавинга был хорош на позиции левого защитника, но сейчас вернулись другие игроки. Алаба и Начо будут готовы сыграть с «Эльче», поэтому мне предстоит принять решение, кого выпустить на левый фланг обороны», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

На счету Камавинга одна результативная передача в этом розыгрыше чемпионата Испании.