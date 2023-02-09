Анчелотти: «Модрич всегда хорошо исполнял пенальти»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему Лука Модрич вчера исполнял пенальти в матче полуфинала клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли». Напомним, хорват не реализовал свой одиннадцатиметровый, но «королевский клуб» всё же вышел в финал благодаря победе со счётом 4:1.

«Модрич всегда хорошо исполнял пенальти. Лука вместе с Каримом всегда были лучшими в команде в этом плане», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В финале клубного чемпионата мира «Реал» встретится с «Аль-Хилялем», который на стадии полуфинала выбил с турнира бразильский «Фламенго», за который ранее выступал игрок «королевского клуба» Винисиус Жуниор.