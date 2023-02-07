Асенсио и Себальос ведут переговоры с «Реалом» по новому контракту

Марко Асенсио и Дани Себальос в скором времени могут продлить контракт с мадридским «Реалом».

Будущее обоих футболистов в клубе было под вопросом из-за истекающих по окончании текущего сезона соглашений. Согласно обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, и Асенсио, и Себальос в настоящий момент ведут переговоры с «Реалом», несмотря на многочисленные слухи о крайне вероятном прекращении сотрудничества с ними предстоящим летом.

Дани Себальос принял участие в 21 матче в нынешнем сезоне, отметившись одним голом и четырьмя ассистами, а Марко Асенсио появился на поле 26 раз, записав себе в актив четыре гола и пять голевых передач.