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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» одержал самую крупную победу в сезоне

16 Февраля 2023 • 02:36 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Эльче
окончен

В последнем матче двадцать первого тура испанского чемпионата мадридский «Реал» забил четыре мяча аутсайдеру турнирной таблицы - «Эльче». Как оказалось, это была самая крупная победа мадридцев в текущем сезоне, до этого они побеждали с разницей максимум в три мяча.

Но, надо заметить, не блещет особой результативностью и другой испанский гранд - «Барселона». Самая крупная ее победа также была одержана со счетом 4:0, правда, целых три раза.

А времена, когда «Барселона» или «Реал» забивали несчастным соперникам по шесть, восемь, а то и десять голов за один матч, похоже, канули в лету... 

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Реал Мадрид Эльче
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