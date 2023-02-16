«Реал» одержал самую крупную победу в сезоне

В последнем матче двадцать первого тура испанского чемпионата мадридский «Реал» забил четыре мяча аутсайдеру турнирной таблицы - «Эльче». Как оказалось, это была самая крупная победа мадридцев в текущем сезоне, до этого они побеждали с разницей максимум в три мяча.

Но, надо заметить, не блещет особой результативностью и другой испанский гранд - «Барселона». Самая крупная ее победа также была одержана со счетом 4:0, правда, целых три раза.

А времена, когда «Барселона» или «Реал» забивали несчастным соперникам по шесть, восемь, а то и десять голов за один матч, похоже, канули в лету...