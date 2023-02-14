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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, при каком условии «Реал» попробует подписать Кварацхелию слухи

14 Февраля 2023 • 21:24 Комментировать
Реал Мадрид
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Эльче
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15.02 23:00

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия интересен мадридскому «Реалу».

Своей игрой в текущем сезоне 22-летний футболист привлёк внимание грандов европейского футбола, и некоторые из претендентов задумываются о приобретении лидера атаки «Наполи» уже по окончании кампании. По информации PacojoSER, предстоящим летом «Реал», вероятно, сделает предложение по Кварацхелии, если не сможет приобрести Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Усиление атакующей линии – одна из приоритетных целей «сливочных» на ближайшее трансферное окно.

Хвича Кварацхелия отметился 11 голами и 14 ассистами в 23 матчах за «Наполи» в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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