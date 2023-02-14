Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия интересен мадридскому «Реалу».

Своей игрой в текущем сезоне 22-летний футболист привлёк внимание грандов европейского футбола, и некоторые из претендентов задумываются о приобретении лидера атаки «Наполи» уже по окончании кампании. По информации PacojoSER, предстоящим летом «Реал», вероятно, сделает предложение по Кварацхелии, если не сможет приобрести Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Усиление атакующей линии – одна из приоритетных целей «сливочных» на ближайшее трансферное окно.

Хвича Кварацхелия отметился 11 голами и 14 ассистами в 23 матчах за «Наполи» в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 млн евро.