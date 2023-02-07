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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти могут уволить, если «Реал» не выиграет клубный чемпионат мира

07 Февраля 2023 • 11:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может потерять работу, если его команда не выиграет клубный чемпионат мира. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Напомним, «королевский клуб» стартует на турнире со стадии полуфинала в качестве действующего победителя Лиги чемпионов. В чемпионате Испании «Реал» уже трижды потерял очки в январе, что привело к ухудшению позиций в борьбе за золотые медали. В данный момент каталонская «Барселона» опережает «сливочных» в чемпионской гонке на 8 очков.

Анчелотти вернулся в мадридский «Реал» летом 2021 года и в своём первом же сезоне выиграл для клуба Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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