Кроос: «Я закончу карьеру в «Реале», но не знаю, когда именно»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос выразил желание завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». При этом немецкий хавбек не знает, когда именно примет такое решение. Напомним, в конце сезона у футболиста заканчивается контракт с «королевским клубом».

«Я определённо закончу карьеру в «Реале». Вопрос состоит в том, что я не знаю, когда это произойдёт. Я до сих пор об этом думаю. На это не уйдёт много месяцев, но в данный момент я всё ещё не принял решение», – заявил Кроос в эфире своего подкаста.

Напомним, ранее ходили слухи, что Кроос может завершить профессиональную карьеру уже в конце нынешнего сезона. «Реал» хочет оставить в команде 33-летнего хавбека.