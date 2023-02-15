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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «Я закончу карьеру в «Реале», но не знаю, когда именно»

15 Февраля 2023 • 14:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
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Через 6 ч. 57 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос выразил желание завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». При этом немецкий хавбек не знает, когда именно примет такое решение. Напомним, в конце сезона у футболиста заканчивается контракт с «королевским клубом».

«Я определённо закончу карьеру в «Реале». Вопрос состоит в том, что я не знаю, когда это произойдёт. Я до сих пор об этом думаю. На это не уйдёт много месяцев, но в данный момент я всё ещё не принял решение», – заявил Кроос в эфире своего подкаста.

Напомним, ранее ходили слухи, что Кроос может завершить профессиональную карьеру уже в конце нынешнего сезона. «Реал» хочет оставить в команде 33-летнего хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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