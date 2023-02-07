Игроки «Реала» усомнились в Анчелотти после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании

Некоторые футболисты мадридского «Реала» потеряли прежнее доверие к своему главному тренеру Карло Анчелотти. По информации от Relevo, поражение от каталонской «Барселоны» в Суперкубке Испании пошатнуло авторитет итальянца в глазах некоторых игроков.

Напомним, помимо поражения «Барселоне» в Суперкубке Испании, мадридский «Реал» также отстаёт от «сине-гранатовых» на 8 очков в чемпионской гонке Ла Лиги.

У Анчелотти осталось полтора года по контракту с «королевским клубом». Ранее итальянского специалиста связывали с назначением в сборную Бразилии. Сам Карло не стал отрицать, что такая вероятность существует.