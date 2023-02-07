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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игроки «Реала» усомнились в Анчелотти после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании

07 Февраля 2023 • 10:51 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Некоторые футболисты мадридского «Реала» потеряли прежнее доверие к своему главному тренеру Карло Анчелотти. По информации от Relevo, поражение от каталонской «Барселоны» в Суперкубке Испании пошатнуло авторитет итальянца в глазах некоторых игроков.

Напомним, помимо поражения «Барселоне» в Суперкубке Испании, мадридский «Реал» также отстаёт от «сине-гранатовых» на 8 очков в чемпионской гонке Ла Лиги.

У Анчелотти осталось полтора года по контракту с «королевским клубом». Ранее итальянского специалиста связывали с назначением в сборную Бразилии. Сам Карло не стал отрицать, что такая вероятность существует.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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Комментарии (1)
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NOBODY
07 Февраля 2023 в 11:39
интересно, в чьих глазах? Вини Дж? Родриго? почему не пошатнулось доверие к самим себе - ведь на поле не Анчелотти бегает, ведь не Карло открывает рот по делу и без дела.....
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