Мадридский «Реал» внимательно следит за успехами Душана Влаховича и Ришарлисона.

«Сливочные» планируют усилить состав в летнее трансферное окно, и одна из целей руководства клуба – найти качественного нападающего. Как информирует журналист Родриго Фаес, в списке трансферных интересов «Реала» в настоящий момент фигурируют Душан Влахович и Ришарлисон, представляющие туринский «Ювентус» и лондонский «Тоттенхэм» соответственно. Оба форварда могут стать долгосрочной заменой Кариму Бензема.

Ранее сообщалось, что главной задачей «Реала» летом будет приобретение полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема.