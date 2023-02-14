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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Бразильские игроки «Реала» шутят о моём назначении в сборную»

14 Февраля 2023 • 15:54 Комментировать
Реал Мадрид
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Эльче
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15.02 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что его бразильские подопечные порой подшучивают по поводу назначения итальянца на пост наставника «пентакампеоне».

«Сборная Бразилии? Ничего не изменилось, у меня есть контракт с «Реалом» до 2024 года. Бразильские игроки «Реала» не уговаривают меня принять предложение сборной, они только шутят», – признался Анчелотти на пресс-конференции.

Сборная Бразилии после чемпионата мира уволила Тите, который второй раз подряд вылетел с турнира на стадии четвертьфинала. Анчелотти является приоритетным кандидатом на вакантную должность для руководства «пентакампеоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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