Анчелотти: «Бразильские игроки «Реала» шутят о моём назначении в сборную»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что его бразильские подопечные порой подшучивают по поводу назначения итальянца на пост наставника «пентакампеоне».

«Сборная Бразилии? Ничего не изменилось, у меня есть контракт с «Реалом» до 2024 года. Бразильские игроки «Реала» не уговаривают меня принять предложение сборной, они только шутят», – признался Анчелотти на пресс-конференции.

Сборная Бразилии после чемпионата мира уволила Тите, который второй раз подряд вылетел с турнира на стадии четвертьфинала. Анчелотти является приоритетным кандидатом на вакантную должность для руководства «пентакампеоне».